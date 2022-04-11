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ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії з "нафтовою опцією", - МЗС Литви

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Марія Кучерявець

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Очікується, що він включатиме "нафтову опцію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський телеканал TV3.

"Єврокомісія абсолютно ясно заявила, що ми починаємо роботу над шостим пакетом санкцій з нафтовими опціями. Це означає, що ми вже розпочали роботу з досягнення консенсусу", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію проти України. Він включає ембарго на імпорт російського вугілля і ряд інших обмежень.

Крім того, введено санкції проти компаній, продукція яких зіграла роль у вторгненні до України, ключових олігархів і бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів, а також членів сімей підсанкційних осіб.

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