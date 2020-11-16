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ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Европейский союз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси. Такое решение министры иностранных дел ЕС приняли после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

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Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал Джозвяк.

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен", а через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

После этого в Европейском союзе заявили, что готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.

Также на смерть Романа Бондаренко отреагировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Она заявила, что не простит режиму Александра Лукашенко это убийство.

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