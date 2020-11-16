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ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі

Автор: Андрій Козловський

Європейський союз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі. Таке рішення міністри закордонних справ ЄС прийняли після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка.

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Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС мають намір дати "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі на відеоконференції в четвер. Вбивство Бондаренка прискорило процес", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню.

Після цього в Європейському союзі заявили, що готові ввести додаткові санкції проти Білорусі в разі продовження репресій і насильства щодо демонстрантів.

Також на смерть Роман Бондаренко відреагувала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановская. Вона заявила, що не пробачить режиму Олександра Лукашенка це вбивство.

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