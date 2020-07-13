ЕС готовит меры против Китая из-за Гонконга

Европейский союз готовит ответ Китаю на его действия в отношении Гонконга. Пакет мер против КНР Евросоюз намерен ввести в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-президента Еврокомиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борелля, таких договоренностей достигли сегодня министры иностранных дел блока в Брюсселе.

"Сегодня мы договорились разработать скоординированный ответ Европейского Союза, чтобы продемонстрировать поддержку автономии и гражданского общества Гонконга", - заявил Борелль.

Он рассказал, что на встрече ничего конкретного не было решено, но министры иностранных дел ЕС обсудили вопрос запрета экспорта "чувствительных технологий" в Гонконг.

Вероятно, имелось ввиду любое оборудование или программное обеспечение, которое можно было бы использовать для подавления протестов в Гонконге.

Правительства ЕС также могли бы пересмотреть свои соглашения об экстрадиции с властями Гонконга, рекомендации касательно поездок, увеличить стипендии для студентов Гонконга или предложить гонконгцам больше виз.

По словам чиновника, страны ЕС могли бы отдельно объявить о национальных шагах, но блок из 27 стран рассматривал ответ Китаю в качестве пакета мер, который необходимо уточнить и воплотить в жизнь "в ближайшие дни".

Напомним, ранее Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга. Документ фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

На действия КНР Соединенные Штаты отреагировали новыми санкциями.

Также о прекращении действия договора об экстрадиции с Гонконгом объявила Австралия.

В Евросоюзе же пригрозили подать на Китай в Гаагский суд в случае, если закон о нацбезопасности будет введен в силу..