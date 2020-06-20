В ЕС одобрили обращение против Китая в Международный суд из-за Гонконга

Фото: Европарламент (newsone.ua)

ЕС может подать в суд в Гааге в случае введения в силу закона о нацбезопасности в Гонконге

Европейский парламент одобрил резолюцию, которая позволит подать на Китай в Международный суд в Гааге, если Пекин введен в действие закон о национальной безопасности в Гонконге. За данное решение проголосовали 565 евродепутатов.

Об этом сообщает Reuters.

Также Европарламент призвал Евросоюз использовать экономические санкции, чтобы противодействовать Китаю.

"Европейский парламент призывает ЕС и его государства-члены рассмотреть, в случае применения нового закона о безопасности, подачу дела в Международный Суд. Парламент считает, что ЕС должен использовать свои экономические рычаги для противодействия преследованиям Китая прав человека экономическими средствами", - говорится в документе.

Напомним, в конце мая Китая одобрил план подготовки скандального законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка. В четверг, 18 июня, китайский парламент начала заседание, на котором должен был быть рассмотрен законопроект о нацбезопасности, однако пока документ так и не был рассмотрен.

Ранее в ЕС выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу принятия китайским парламентом закона о национальной безопасности Гонконга.

Также санкциями Китаю из-за ситуации в Гонконге пригрозили США.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко