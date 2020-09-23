ЕС готов предоставить Украине кредит, а Киев запустил продажу смарт-билетов: новости за 22 сентября

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель озвучил условие для получение Украиной кредита от ЕС, постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, как Россия может получить воду в оккупированный Крым, Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 сентября, - в материале РБК-Украина

ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита. Однако он озвучил условие для получения этих средств.

"Для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - заявил Боррель.

Украина может развернуть для больных COVID-19 не более 52 тысяч коек, - Степанов

В Украине для лечения больных COVID-19 могут развернуть максимально 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "LB.ua".

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.

Кислица о подаче воды в Крым: Россия должна попросить

Если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в оккупированный Крым, она должна об этом попросить. До этого необходимо, чтобы Россия признала себя страной-оккупантом. Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, Россия должна признать себя оккупантом, чтобы разговор о поставках воды вообще начался. Также, согласно гуманитарному праву, она должна как страна-оккупант официально обратиться к Украине.

За угон автомобиля будут наказывать тюрьмой: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством". Согласно документу, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза

В Евросоюзе прямо заговорили о возможной приостановке безвизового режима для украинцев. Причиной стали проблемы антикоррупционных органов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Штепа снова идет в мэры Славянска

Скандальная бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая обвинялась в содействии пророссийским боевикам в 2014 году, зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она идет на выборы от "Партии Мира и Развития".

Об этом Штепа сообщила на своей странице в Facebook.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от "Партии Мира и Развития"! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед", - сообщила она, прикрепив фото соответствующего документа в своей публикации.

Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро

С 22 сентября в Киеве запущена продажа SmartTicket - билетов на поезда дальнего следования и метро. Инициатива внедрена в рамках проекта единого электронного билета. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Таким образом, пассажирам доступны электронные билеты на поезда и городской транспорт Киева.

Папа Римский поддержал ЛГБТ: церковь должна любить всех мужчин и женщин

Папа Римский Франциск выразил поддержку молодежи, которая относится к ЛГБТ-сообществу. Он провел встречу с подростками и ассоциацией родителей ЛГБТ-детей. Об этом рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс.

Во время личной встречи с родителями и подростками из ЛГБТ-сообщества, понтифик сказал, что "Бог любит всех детей своих". В его словах не было упоминания ЛГБТ, но слова Папы относились именно к детям из сообщества. По словам Грасс, Папа Римский подразумевал всех детей и в частности ЛГБТ.

В Украине начинается затяжная магнитная буря: когда ждать главного удара

Магнитная буря в сентябре станет самой мощной и длительной в 2020 году. Специалисты говорят, что "штормить" начнет уже 23 сентября, и продлиться этот неблагоприятный период почти до конца месяца.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера начнет "возбуждаться" 23 числа, 25 сентября - первый скачок, а 27 - эпицентр магнитной бури. Успокоится геошторм лишь 30 сентября.