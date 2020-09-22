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Штепа снова идет в мэры Славянска

Украина , Вторник 22 сентября 2020 22:26
Штепа снова идет в мэры Славянска
Фото: Неля Штепа (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Скандальная бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая обвинялась в содействии пророссийским боевикам в 2014 году, зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она идет на выборы от "Партии Мира и Развития".

Об этом Штепа сообщила на своей странице в Facebook.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от "Партии Мира и Развития"! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед", - сообщила она, прикрепив фото соответствующего документа в своей публикации.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года, когда на востоке Украины активизировались пророссийские вооруженные формирования. В СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Штепе инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что в октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, ранее Штепа уже заявляла, что планирует вновь возглавить город.

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