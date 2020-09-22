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Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро

Киев, Вторник 22 сентября 2020 15:41
Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро
Фото: SmartTicket будет работать на поездах и в метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 22 сентября в Киеве запущена продажа SmartTicket - билетов на поезда дальнего следования и метро. Инициатива внедрена в рамках проекта единого электронного билета.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Таким образом, пассажирам доступны электронные билеты на поезда и городской транспорт Киева.

"В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В декабре начинаем сотрудничество с Bolt", - добавил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская область. В рамках этого проекта все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и городской - будут связаны единым е-билетом.

Также ранее стало известно, Киев готов перенести полный переход на е-билет в общественном транспорте до 1 января 2021 года.

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