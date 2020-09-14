Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. После этого вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кредит направят на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализацию реформ в Украине. Средства будут выплачивать двумя траншами по 600 млн евро каждый.

"Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи... Меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа", - указано в сообщении.

Украина и ЕС заключили соответствующие соглашение и меморандум 23 июля в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало решение ЕС о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 в размере 3 млрд евро. Из них Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

Напомним, Верховная рада приняла данный законопроект 25 августа, за него проголосовали 248 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.