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ЕС готов поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Украинская сторона является надежным партнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

"Мы готовы обсудить эти вопросы с Украиной", - отметила Спинан.

Также на брифинге представители ЕС отметили, что Брюссель принял к сведению заявление правительств Германии и США.

"Украина - надежная транзитная страна. ЕС способствовал нынешнему транзитному соглашению, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о продлении этого соглашения", - добавил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что готовы обсуждать продление транзита газа через Украину.

А канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюз может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину.

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