RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС готовий підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Українська сторона є надійним партнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Єврокомісії Дані Спінант.

За її словами, Єврокомісія взяла до відома заяву США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".

"Україна є надійним партнером Європейського союзу з транзиту газу, і Єврокомісія готова підтримати дискусії про продовження договору про транзит", - зазначила Спінант.

Вона також додала, що Брюссель готовий обговорювати питання "Північного потоку-2" з Києвом, але поки не отримував офіційного запиту.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що готові обговорювати продовження транзиту газу через Україну.

А канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала, що Євросоюз може задіяти "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюзгазтранзит