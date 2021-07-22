ЕС готов поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину
Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Украинская сторона является надежным партнером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.
"Мы готовы обсудить эти вопросы с Украиной", - отметила Спинан.
Также на брифинге представители ЕС отметили, что Брюссель принял к сведению заявление правительств Германии и США.
"Украина - надежная транзитная страна. ЕС способствовал нынешнему транзитному соглашению, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о продлении этого соглашения", - добавил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи.
Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что готовы обсуждать продление транзита газа через Украину.
А канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюз может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину.