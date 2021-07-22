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ЄС готовий підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну

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Брюссель, Четвер 22 липня 2021 13:59
ЄС готовий підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну Фото: офіційний представник ЄК Дана Спінант (flickr by European Committee of the Regions)  
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Українська сторона є надійним партнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Єврокомісії Дані Спінант.

За її словами, Єврокомісія взяла до відома заяву США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".

"Україна є надійним партнером Європейського союзу з транзиту газу, і Єврокомісія готова підтримати дискусії про продовження договору про транзит", - зазначила Спінант.

Вона також додала, що Брюссель готовий обговорювати питання "Північного потоку-2" з Києвом, але поки не отримував офіційного запиту.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що готові обговорювати продовження транзиту газу через Україну.

А канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала, що Євросоюз може задіяти "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну.

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