ЄС готовий підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну
Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Українська сторона є надійним партнером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Єврокомісії Дані Спінант.
За її словами, Єврокомісія взяла до відома заяву США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".
"Україна є надійним партнером Європейського союзу з транзиту газу, і Єврокомісія готова підтримати дискусії про продовження договору про транзит", - зазначила Спінант.
Вона також додала, що Брюссель готовий обговорювати питання "Північного потоку-2" з Києвом, але поки не отримував офіційного запиту.
Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що готові обговорювати продовження транзиту газу через Україну.
А канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала, що Євросоюз може задіяти "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну.