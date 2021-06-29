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ЕС готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону

Автор: РБК-Украина

Европейский союз приветствует принятие закона о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей Украины. И уже готов назначить своих экспертов в конкурсную комиссию.

Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в Украине Маати Маасикас.

По его словам, Верховная рада принятием закона о перезапуске ВККС сделала решительный шаг к реформе судебной системы.

"ЕС готова назначить независимых экспертов для отбора Высшей квалификационной комиссии судей. Для проведения всеобъемлющей судебной реформы необходимо реформировать и Высший совет юстиции - соответствующий законопроект находится в стадии разработки", - добавил посол.

Отметим, согласно закону, решающий голос при формировании ВККС будут иметь именно иностранные члены конкурсной комиссии. Решение по кандидатуре принимается, если за него есть четыре голоса, из которых два - голоса международных экспертов.

Напомним, США тоже одобрили перезапуск украинской ВККС и заявили о готовности помочь в его реализации.

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