ЄС готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом

Європейський союз вітає прийняття закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І вже готовий призначити своїх експертів до конкурсної комісії.
Про це в Twitter повідомив посол ЄС в Україні Мааті Маасікас.
За його словами, Верховна рада прийняттям закону про перезапуск ВККС зробила рішучий крок до реформи судової системи.
"ЄС готова призначити незалежних експертів для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції - відповідний законопроект знаходиться в стадії розробки", - додав посол.
Зазначимо, згідно із законом, вирішальний голос при формуванні ВККС матимуть саме іноземні члени конкурсної комісії. Рішення щодо кандидатури приймається, якщо за нього є чотири голоси, з яких два - голоси міжнародних експертів.
Нагадавши, США теж схвалили перезапуск української ВККС і заявили про готовність допомогти в його реалізації.