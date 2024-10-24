В ЄС "глибоко стурбовані" військами КНДР в Росії

Північнокорейські військові в Росії

Нагадаємо, що вже тривалий час в мережі з'являється інформація щодо того, що Росія вирішила залучити до війни проти України північнокорейських військових.

Сьогодні, 24 жовтня, Головне управління розвідки повідомило, що КНДР перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Ба більше, за їх даними, частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій в Курській області.

Тим часом західне видання Financial Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.

Мало того, сам Путін сьогодні також відреагував на заяви про залучення військових КНДР.

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