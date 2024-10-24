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В ЕС "глубоко обеспокоены" войсками КНДР в России

Фото: в ЕС "глубоко обеспокоены" войсками КНДР в России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз глубоко обеспокоен заявлениями о направлении войск КНДР на войну России против Украины. Это стало бы серьезным нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европейского Союза.

"Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и поставки оружия между КНДР и Россией, грубо нарушающих многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призывает КНДР прекратить поддержку незаконных военных усилий России", - добавили в Совете ЕС.

Северокорейские военные в России

Напомним, что уже длительное время в сети появляется информация о том, что Россия решила привлечь к войне против Украины северокорейских военных.

Сегодня, 24 октября, Главное управление разведки сообщило, что КНДР перебросило в Россию уже около 12 тысяч военных. Более того, по их данным, часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.

Между тем, западное издание Financial Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, которую контролирует Украина.

Более того, сам Путин сегодня также отреагировал на заявления о привлечении военных КНДР.

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