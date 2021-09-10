ЕС еще на полгода продлил персональные санкции против России
Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против России. Они будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Сообщается, что Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов. Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.
Также сообщается, что экономические санкции против России действуют до 31 января 2022 года, а так называемый "крымский пакет" - до 23 июня 2022 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет работать над расширением европейских санкций против России за оккупацию Крыма.
А Кабинет министров Украины готовит новые санкции против России за строительство Керченского моста и разрушение парков в оккупированном Севастополе.