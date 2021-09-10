ЕС еще на полгода продлил персональные санкции против России

Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против России . Они будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС .

Сообщается, что Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов. Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

Также сообщается, что экономические санкции против России действуют до 31 января 2022 года, а так называемый "крымский пакет" - до 23 июня 2022 года.