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ЕС еще на полгода продлил персональные санкции против России

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Брюссель, Пятница 10 сентября 2021 14:29
ЕС еще на полгода продлил персональные санкции против России Фото: Евросоюз продлил санкции против России (naslovi eu)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против России. Они будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов. Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

Также сообщается, что экономические санкции против России действуют до 31 января 2022 года, а так называемый "крымский пакет" - до 23 июня 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет работать над расширением европейских санкций против России за оккупацию Крыма.

А Кабинет министров Украины готовит новые санкции против России за строительство Керченского моста и разрушение парков в оккупированном Севастополе.

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Евросоюз Российская Федерация Санкции Санкции против России
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