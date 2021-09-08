Украина готовит санкции против России. За Керченский мост и разрушение парков

Кабинет министров Украины предлагает ввести новые санкции против России. На этот раз за строительство Керченского моста и разрушение парков в оккупированном Севастополе.

Сообщается, что сегодня Кабмин направил на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц. Они в свою очередь причастны к незаконному строительству Керченского моста, его эксплуатации, а также перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия. С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания", - отметил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории страны, запрет на въезд в Украину и на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.