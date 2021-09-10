ЄС ще на півроку продовжив персональні санкції проти Росії

Європейський союз ще на півроку продовжив персональні санкції проти Росії . Вони діятимуть як мінімум до 15 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС .

Повідомляється, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Діючі обмеження передбачають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів. Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.

Також повідомляється, що економічні санкції проти Росії діють до 31 січня 2022 року, а так званий "кримський пакет" - до 23 червня 2022 року.