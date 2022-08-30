ЕС думает над визовыми санкциями для россиян: СМИ узнали подробности

"Есть множество идей", - сказал изданию дипломат ЕС.

В частности, один из источников EUObserver в ЕС сказал, что было давление, чтобы исключить молодых россиян из каких-либо визовых ограничений.

"В кругах ЕС, принимающих решения, есть какая-то одержимость российской молодежью - моложе 25 лет. Но большинство российских солдат, убивающих и насилующих людей в Украине, моложе 25 лет, - сказал он. - Мы должны избавиться от идеи, что это просто "война Путина", а не более широкая российская война".

Два "лагеря"

Издание пишет, что страны Балтии, Чехия, Финляндия и Польша настаивают на полном запрете выдачи виз для россиян, а Чехия, Эстония и Финляндия уже настаивают на односторонних ограничениях для российских туристов, не дожидаясь решения ЕС.

В свою очередь, Франция и Германия, а также министерство иностранных дел ЕС выразили опасения по поводу изоляции российских диссидентов и гражданского общества.

"Это то, что они говорят публично, но на самом деле это показывает, что Париж и Берлин по-прежнему не верят в сценарий, при котором Россия проигрывает на поле боя, а внутри России существует внутренняя нестабильность", - сказал еще один источник EUObserver в ЕС.

По прогнозам дипломатов, любой первоначальный компромисс в Праге, скорее всего, приведет к дальнейшему торгу между двумя лагерями.

"Возможно, что (новые расходы и административное бремя, - ред.) в конечном итоге коснутся только определенных категорий россиян, - цитирует издание слова одного из источников. - Или в будущем количество российских туристических виз, выдаваемых ЕС каждый год, может быть ограничено".

Авторы статьи предполагают, что российские туристы, вероятно, в будущем будут платить 80 евро вместо 35 евро за визу в ЕС.

"Россияне также столкнутся с большей бюрократией при подаче заявлений на получение визы и с меньшей вероятностью получат многократные разрешения на въезд в ЕС в соответствии с новыми мерами, которые включают замораживание двустороннего пакта об упрощении визового режима от 2007 года", - пишет EUObserver.

"Зеленый" свет

Издание указывает, что министры иностранных дел Европейского союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече сегодня, 30 августа. При этом, как указывает EUObserver, особого конструктива от них ждать не приходится.

"Неформальные переговоры в Праге не примут подробного решения с указанием сроков, но "дадут политический зеленый свет для начала (технической, - ред.) работы", - сказал изданию один из дипломатов дипломат ЕС.