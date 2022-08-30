ЄС думає над візовими санкціями для росіян: ЗМІ дізналися про подробиці

"Є безліч ідей", - сказав виданню дипломат ЄС.

Зокрема, одне з джерел EUObserver у ЄС сказало, що був тиск, щоб виключити молодих росіян із будь-яких візових обмежень.

"У колах ЄС, які приймають рішення, є якась одержимість російською молоддю - молодше 25 років. Але більшість російських солдатів, які вбивають і гвалтують людей в Україні, молодше 25 років, - сказав він. - Ми повинні позбутися ідеї, що це просто "війна Путіна", а не ширша російська війна".

Два "табори"

Видання пише, що країни Балтії, Чехія, Фінляндія та Польща наполягають на повній забороні видачі віз для росіян, а Чехія, Естонія та Фінляндія вже наполягають на односторонніх обмеженнях для російських туристів, не чекаючи на рішення ЄС.

Своєю чергою, Франція та Німеччина, а також міністерство закордонних справ ЄС висловили побоювання щодо ізоляції російських дисидентів та громадянського суспільства.

"Це те, що вони говорять публічно, але насправді це показує, що Париж і Берлін, як і раніше, не вірять у сценарій, за яким Росія програє на полі бою, а всередині Росії існує внутрішня нестабільність", - сказало ще одне джерело EUObserver у ЄС.

За прогнозами дипломатів, будь-який початковий компроміс у Празі, найімовірніше, призведе до подальшого торгу між двома таборами.

"Можливо, що (нові витрати та адміністративний тягар, - ред.) зрештою торкнуться лише певних категорій росіян, - цитує видання слова одного з джерел. - Або в майбутньому кількість російських туристичних віз, що видаються ЄС щороку, може бути обмежена".

Автори статті припускають, що російські туристи, ймовірно, у майбутньому платитимуть 80 євро замість 35 євро за візу до ЄС.

"Росіяни також зіткнуться з більшою бюрократією під час подання заяв на отримання візи і з меншою ймовірністю отримають багаторазові дозволи на в'їзд до ЄС відповідно до нових заходів, які включають заморожування двостороннього пакту про спрощення візового режиму від 2007 року", - пише EUObserver.

"Зелене" світло

Видання зазначає, що міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі сьогодні, 30 серпня. При цьому, як зазначає EUObserver, особливого конструктиву від них чекати не доводиться.

"Неформальні переговори в Празі не ухвалять докладного рішення із зазначенням термінів, але "дадуть політичне "зелене" світло для початку (технічної, - ред.) роботи", - сказав виданню один із дипломатів дипломат ЄС.