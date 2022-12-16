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ЄС дозволив уряду Німеччини націоналізувати дочку "Газпрому"

Фото: російський "Газпром" втратив у Німеччині дві великі компанії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Євросоюз схвалив націоналізацію двох компаній, причетних до російського газового монополіста, - ексдочки "Газпрому" SEFE і найбільшого імпортера газу у Німеччині Uniper.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, у заяві Єврокомісії йдеться про те, що поглинання Uniper і SEFE, про яке оголосив федеральний німецький уряд, "не спричинить жодних проблем щодо конкуренції" і не суперечить антимонопольному законодавству Євросоюзу.

За інформацією DW, енергетичний гігант Uniper був найбільшим імпортером російського газу в Німеччині. Він й дотепер постачає газ понад 100 німецьким муніципалітетам, великим компаніям, тому ті складнощі, з якими зіткнулась Uniper після того, як Росія припинила постачати газ на німецьку територію, зумовило занепокоєння уряду. Компанія була змушена купувати газ в інших країнах і за значно вищими цінами.

Оскільки це могло поставити під загрозу економічну життєздатність споживачів, уряд вирішив стати мажоритарним акціонером Uniper і таким чином врятувати компанію від банкрутства. За оцінками аналітиків ринку, цей крок коштуватиме німецькому уряду понад 30 млрд євро. Проте уряд Німеччини у такому разі стане власником 98,5% акцій Uniper.

Компанія SEFE раніше була дочірнім підприємством "Газпрому" і мала назву Gazprom Germania. У квітні федеральний німецький уряд передав компанію під опіку Федерального мережевого агентства, і вона дістала назву Securing Energy for Europe (SEFE). У листопаді 2022 року Міністерство економіки та кліматичних дій Німеччини оголосило про націоналізацію SEFE, оскільки потрібно було терміново запобігти її неминучій неплатоспроможності.

Надалі, за даними DW, за Uniper відповідатиме німецьке Міністерство фінансів, а за SEFE - Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Німеччина "ні за яких обставин" не розглядатиме можливість повернення до використання російського газопроводу "Північний потік", як сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Додамо, що "Газпром" знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%.

Днями ми писали, що Молдова готує позов проти російського "Газпрому" за створення енергетичної кризи в країні та невиконання контракту.

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Газпром