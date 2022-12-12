Німеччина за жодних обставин не повернеться до використання "Північного потоку", - посол

Німеччина "ні за яких обставин" не розглядатиме можливість повернення до використання російського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev" .

Вона зазначила, що залежність Німеччини від російського газу значно зменшилася після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Наша залежність від російського газу зменшилася з понад 50% до 9% або близько того. Це те маленьке, що все ще проходить через українську ГТС. "Північний потік-2" був завершений, "Північний потік-1" був закінчений Росією, яка тиснула на нас", - сказала Фельдгузен.

На її думку, Німеччина впоралася з обмеженням використання російського газу досить добре. Так, у країні не було відключень електроенергії, а в будинках достатньо тепло.

"Ще ми побудували два LNG-термінали у рекордно короткі строки. Якби не війна Росії проти України, ми ніколи б не переключилися так швидко на інші джерела", - сказала посол.

Фельдгузен додала, що Європа в цілому хоче позбавитися від російської енергетичної залежності.

Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман вважає, що підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання війни Росії проти України.

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