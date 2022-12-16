ЕС разрешил правительству Германии национализировать дочку "Газпрома"

Как отмечает издание, в заявлении Еврокомиссии говорится, что поглощение Uniper и SEFE, о котором объявило федеральное немецкое правительство, "не повлечет за собой никаких проблем в вопросах конкуренции" и не противоречит антимонопольному законодательству Евросоюза.

По информации DW, энергетический гигант Uniper являлся крупнейшим импортером российского газа в Германии. Он продолжает поставлять газ более 100 немецким муниципалитетам, крупным компаниям, поэтому те сложности, с которыми столкнулась Uniper после того, как Россия прекратила поставлять газ на немецкую территорию, обусловило беспокойство правительства. Компания была вынуждена покупать газ в других странах и по гораздо более высоким ценам.

Поскольку это могло поставить под угрозу экономическую жизнеспособность потребителей, правительство решило стать мажоритарным акционером Uniper и таким образом спасти компанию от банкротства. По оценкам аналитиков рынка, этот шаг обойдется немецкому правительству в более чем 30 млрд евро. Однако правительство Германии в таком случае станет владельцем 98,5% акций Uniper.

Компания SEFE ранее была дочерним предприятием "Газпрома" и называлась Gazprom Germania. В апреле федеральное немецкое правительство передало компанию под опеку Федерального сетевого агентства, и она получила название Securing Energy for Europe (SEFE). В ноябре 2022 года Министерство экономики и климатических действий Германии объявило о национализации SEFE, поскольку нужно было срочно предотвратить ее неизбежную неплатежеспособность.

В дальнейшем, по данным DW, за Uniper будет отвечать немецкое Министерство финансов, а за SEFE - Министерство экономики и защиты климата Германии.