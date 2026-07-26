ЕС разрешил странам продавать конфискованную российскую нефть - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Что позволяет новый пакет санкций

Представители Еврокомиссии подтвердили в четверг, вскоре после договоренности между дипломатами ЕС, новый пакет санкций против Москвы предусматривает возможность продавать сырую нефть и другие товары, конфискованные из судов "теневого флота" России, который используют для обхода ценового потолка G7 на нефть.

"Очень важное положение" позволит государствам-членам конфисковывать товары, перевозящие теневой флот, после того как суда берут на абордаж в рамках морской операции, сообщил один из чиновников ЕС.

Такие увлечения происходят все чаще. По словам чиновника, главным вопросом оставалось именно то, что делать с грузом - "это очень ценный товар". Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, по схожему принципу на продажу может последовать и конфискованная зерновая продукция.

Конкретные примеры увлечений

В марте Бельгия захватила в Северном море танкер, подозреваемый в принадлежности к теневому флоту России - его емкость составляла около 330 000 баррелей нефти, стоимостью до 26 миллионов долларов по текущим ценам.

В прошлом месяце Франция взяла под контроль еще одно подобное судно - вместимостью около 600 000 баррелей нефти стоимостью примерно 48 миллионов долларов - вскоре после загрузки в Мурманске.

Москва назвала подобные увлечения "пиратством" и угрожала ответить "всеми необходимыми средствами".

Что еще случилось на море

Главная дипломат ЕС Кая Каллас также сообщила, что связанное с Россией судно MV South Star взяли на абордаж европейские офицеры морской безопасности в Средиземном море 20 июля для "проверки флага".

"Каждый незаконный рейс помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море", - заявила Каллас.