ЄС розглядає замороження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg

Війна на Близькому Сході змушує Євросоюз переглядати підхід до обмежень на російську нафту. У Брюсселі обговорюють кілька сценаріїв зміни чинного механізму санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, ЄС розглядає можливість тимчасово заморозити механізм автоматичного перегляду цінової стелі на російську нафту через різке зростання цін на світовому ринку.

Наразі цінова стеля для російської нафти марки Urals становить 44,10 долара за барель. Вона автоматично переглядається кожні шість місяців і встановлюється на рівні, що на 15% нижчий за середню ринкову ціну.

Однак через подорожчання нафти під час наступного перегляду влітку цей показник може зрости приблизно до 65 доларів за барель, що фактично послабить дію обмежень.

Які варіанти розглядає Брюссель

За інформацією співрозмовників Bloomberg, одним із варіантів є збереження чинної стелі на поточному рівні без автоматичного підвищення.

Також обговорюється можливість тимчасово призупинити дію динамічного механізму до кінця року або обмежити майбутнє підвищення рівнем 60 доларів за барель - саме така стеля раніше була погоджена країнами G7.

Мета таких кроків - не допустити послаблення санкційного тиску на Росію в умовах різкого зростання світових цін на нафту.

Новий пакет санкцій проти РФ

Обговорення відбувається в межах підготовки 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який Брюссель планує представити на початку червня.

До нього можуть увійти нові обмеження проти банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств та криптовалютних операторів, яких Москва використовує для обходу санкцій.

Також ЄС планує розширити санкції проти "тіньового флоту" Росії. Під обмеження можуть потрапити ще близько 20 танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти, а в майбутньому - і судна, що перевозять скраплений природний газ.

Крім того, Брюссель розглядає додаткові торговельні обмеження на окремі метали, руди та технології, які можуть використовуватися російським оборонно-промисловим комплексом, а також новий експортний контроль щодо компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії.

Остаточне рішення щодо нового пакета санкцій ще не ухвалене. Для його затвердження необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів ЄС, а переговори тривають.