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Интервью

В ЕС довольны результатом саммита Трампа и Ким Чен Ына

НовостиПолитика    12.06.2018 - 16:15
Фото: встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)

Могерини подчеркнула, что конечной целью, которую разделяет все международное сообщество есть денуклеаризация Корейского полуострова

Европейский Союз доволен результатом саммита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини по поводу саммита в Сингапуре.

Так, Могерини подчеркнула, что сегодняшний саммит еще раз подтвердил сильное убеждение Евросоюза в том, что дипломатия остается единственным способом для достижения устойчивого мира на полуострове.

"Эта встреча на высшем уровне была важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям, уже достигнутых в межкорейских отношениях и на полуострове благодаря лидерству, мудрости и решительности президента Северной Кореи Ким Чен Ына", - подчеркнула Могерини.

Дипломат подчеркнула: конечной целью, которую разделяет все международное сообщество, и которая выражена в решениях Совета безопасности ООН, остается полная, прозрачная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.

"Совместное заявление, подписанное лидерами США и КНДР, сегодня дает четкий сигнал о достижении этой цели", - говорится в заявлении.

Европейский Союз готов оказать поддержку в будущих переговорах и других шагах, направленных на обеспечение устойчивого мира на Корейском полуострове.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки, Северная Корея намерены развивать "новые отношения" между странами. Текст соглашения по итогам саммита в Сингапуре опубликовал американский телеканал CNN.

Также президент США Дональд Трамп огласил формальное завершение Корейской войны вскоре.

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Теги публикации: Евросоюз, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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