Саміт лідерів США і КНДР: опубліковано текст підсумкової угоди

Документ являє собою декларацію про намір обох країн будувати "нові відносини"

Сполучені Штати Америки, Північна Корея мають намір розвивати "нові відносини" між країнами. Текст угоди за підсумками саміту в Сінгапурі опублікував американський телеканал CNN, нижче наводиться переклад документа.

Президент США Дональд Дж. Трамп і лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин провели перший історичний саміт в Сінгапурі 12 червня 2018 року.

Президент Трамп і лідер Кім Чен Ин здійснили всебічний, глибокий і щирий обмін думками з питань, пов'язаних із встановленням нових відносин між США і КНДР та побудовою міцного і надійного мирного режиму на Корейському півострові. Президент Трамп зобов'язався надати гарантії безпеки КНДР, а Кім Чен Ин підтвердив свою тверду прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

Будучи переконаними в тому, що встановлення нових відносин між США і КНДР буде сприяти миру і процвітанню Корейського півострова та всього світу, і, визнаючи, що зміцненню довіри посприяє денуклеаризація Корейського півострова, президент Трамп і лідер Кім Чен Ун заявляють, що:

Сполучені Штати і КНДР зобов'язуються встановити нові відносини між США і КНДР у відповідності з бажанням народів двох країн миру і процвітання;

Сполучені Штати і КНДР приєднаються до зусиль по створенню міцного і стабільного мирного режиму на Корейському півострові;

Підтверджуючи декларацію Панмунджома від 27 квітня 2018 року, КНДР зобов'язується домагатися повної денуклеаризації Корейського півострова;

Сполучені Штати і КНДР продовжать пошук та ідентифікацію останків військовополонених і зниклих безвісти в роки Корейської війни.

Визнаючи той факт, що саміт США-КНДР - перший в історії - був епохальною подією, яка має велике значення для подолання багаторічної напруженості і військових дій між двома країнами і для нового майбутнього, президент Трамп і лідер Кім Чен Ин зобов'язуються повністю і оперативно виконувати положення спільної угоди. Сполучені Штати і КНДР зобов'язуються провести такі переговори за участю держсекретаря США Майком Помпео і відповідним високопосадовцем КНДР в найкоротші терміни для реалізації результатів саміту США і КНДР.

Президент США Дональд Дж. Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язалися співпрацювати в цілях розвитку нових відносин між США і КНДР і сприяння миру, процвітання і безпеці на Корейському півострові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту виросли після заяв Трампа та Кім Чен Ина.