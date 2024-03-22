ЄС доведеться конфіскувати активи Росії, якщо хоче перемоги України, - голова банку Латвії

Він підкреслив, що європейським політикам необхідно визнати, що агресія Росії становить набагато більший ризик для європейської економіки.

"Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному сенсі українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати - це в наших спільних інтересах", - заявив Казакс.

Він додав, що питання в тому, "чи стягувати податки зі своїх громадян, чи використовувати активи агресора... Якщо війна буде довгою, кровопролитною і надзвичайно дорогою, в якийсь момент вам доведеться залізти в активи".

ЄЦБ послідовно виступає проти використання заморожених активів РФ на купівлю зброї, а високопоставлені чиновники стверджують, що такий крок може порушити міжнародні закони, які гарантують недоторканність активів центрального банку, що зберігаються в іноземних резервах. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу довіру до євро.

Але цей аргумент має обидві сторони, сказав Казакс. Він зазначив, що якщо дозволити українським військовим діям вичерпати фінансування, підстьобуючи російську агресію і, зрештою, дозволивши їй здобути перемогу, це матиме ширший вплив на європейський авторитет, що, зі свого боку, вплине на євро, а отже, на цінову і фінансову стабільність, яка є основною метою ЄЦБ.

"Якщо наше стримування Росії буде слабким, а напад вийде за межі України... це зробить Європу менш авторитетною. Так що з точки зору міжнародної ролі євро (арешт активів, - ред.) матиме свої наслідки, але альтернатива буде ще гіршою", - підкреслив він.

Конфіскація заморожених активів РФ

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "пора розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалася як підтримка відновлення України, втім, останнім часом головним питанням стало запобігання подальшим руйнуванням.

Тим часом, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, 18 березня, було ухвалено рішення про надання додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

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