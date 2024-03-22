ЕС придется конфисковать активы России, если хочет победы Украины, - глава банка Латвии

Он подчеркнул, что европейским политикам необходимо признать, что агрессия России представляет гораздо больший риск для европейской экономики.

"Конечно, средства агрессора должны быть использованы. В геополитическом смысле украинцам нужны деньги, и мы должны их предоставить - это в наших общих интересах", - заявил Казакс.

Он добавил, что вопрос в том, "взимать ли налоги со своих граждан или использовать активы агрессора... Если война будет долгой, кровопролитной и чрезвычайно дорогостоящей, в какой-то момент вам придется залезть в активы".

ЕЦБ последовательно выступает против использования замороженных активов РФ на покупку оружия, а высокопоставленные чиновники утверждают, что такой шаг может нарушить международные законы, гарантирующие неприкосновенность активов центрального банка, хранящихся в иностранных резервах. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу доверие к евро.

Но этот аргумент имеет обе стороны, сказал Казакс. Он отметил, что если позволить украинским военным действиям исчерпать финансирование, подстегивая российскую агрессию и в конечном итоге позволив ей одержать победу, это окажет более широкое воздействие на европейский авторитет, что в свою очередь повлияет на евро и, следовательно, на ценовую и финансовую стабильность, являющуюся основной целью ЕЦБ.

"Если наше сдерживание России будет слабым, а нападение выйдет за пределы Украины... это сделает Европу менее авторитетной. Так что с точки зрения международной роли евро (арест активов, - ред.) будет иметь свои последствия, но альтернатива будет еще хуже", - подчеркнул он.

Конфискация замороженных активов РФ

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, до сих пор возможность использования прибыли рассматривалась как поддержка восстановления Украины, впрочем, в последнее время главным вопросом стало предотвращение дальнейших разрушений.

Между тем, во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 18 марта, было принято решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

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