ЄС дотримується обережного підходу в питанні заморожених активів Росії, - єврокомісар

Європейський союз дотримується обережного підходу в питанні використання заморожених активів Росії.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Україна, США та інші союзники наполягають на використанні заморожених російських державних активів на суму близько 300 млрд доларів для допомоги Києву в його захисті від вторгнення Москви. Більша частина активів заморожена в Європі, і члени "Великої сімки" ЄС - Франція, Італія та Німеччина - побоюються фінансових і юридичних наслідків такого безпрецедентного кроку.
Одна з ідей, висунута прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, яка здобула підтримку в США, пропонує створити компанію спеціального призначення, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені РФ, використовуючи ці активи як заставу в разі, якщо Кремль відмовиться платити за шкоду, заподіяну їй в Україні.
G7 оцінює юридичну здійсненність цього варіанта. Однак він не отримав схвалення з боку ЄС.
"Ми дотримуємося дуже поступового підходу. Ми йдемо крок за кроком... наразі ми ухвалили одне єдине рішення", - заявив єврокомісар, кажучи про те, що ЄС має намір відокремити прибуток, отриманий від російських активів, з тим щоб згодом конфіскувати їх на користь України.
"У рамках G7 ми обговорюємо різні сценарії, думки. Нам потрібні спільні рішення і солідарність на рівні G7, але водночас це особливо європейське питання, тому що активи здебільшого знаходяться тут", - наголосив він.
Ідея США про конфіскацію та передачу активів Києву набирала обертів з огляду на блокування Угорщиною 50 млрд євро допомоги ЄС для України, а також 60 млрд доларів військової допомоги Києву, що застрягла в Конгресі і має завершитися цього тижня.
Але одностайне рішення ЄС надати допомогу Україні минулого тижня і можливий вихід із глухого кута, в якому опинилися США, знімає частину тиску, вважає Джентілоні.
"Той факт, що ми ухвалили рішення і, можливо, США також ухвалюють рішення про фінансову підтримку [України], дає нам трохи більше часу, щоб уникнути поспішного вирішення цих питань", - додав він.
Наприкінці минулого року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд. доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.
Раніше видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який би дозволив розблокувати заморожені російські активи в Європі.
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