ЕС придерживается осторожного подхода в вопросе замороженных активов России, - еврокомиссар

Европейский союз придерживается осторожного подхода в вопросе использования замороженных активов России.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Украина, США и другие союзники настаивают на использовании замороженных российских государственных активов на сумму около 300 млрд долларов для помощи Киеву в его защите от вторжения Москвы. Большая часть активов заморожена в Европе, и члены "Большой семерки" ЕС - Франция, Италия и Германия - опасаются финансовых и юридических последствий такого беспрецедентного шага.
Одна из идей, выдвинутая премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и получившая поддержку в США, предлагает создать компанию специального назначения, которая будет выпускать долговые обязательства от имени РФ, используя эти активы в качестве залога в случае, если Кремль откажется платить за ущерб, причиненный ей в Украине.
G7 оценивает юридическую осуществимость этого варианта. Однако он не получил одобрения со стороны ЕС.
"Мы придерживаемся очень постепенного подхода. Мы идем шаг за шагом... в данный момент мы приняли одно единственное решение", - заявил еврокомиссар, говоря о том, что ЕС намерен отделить прибыль, полученную от российских активов, с тем чтобы впоследствии конфисковать их в пользу Украины.
"В рамках G7 мы обсуждаем различные сценарии, мнения. Нам нужны общие решения и солидарность на уровне G7, но в то же время это особенно европейский вопрос, потому что активы в основном находятся здесь", - подчеркнул он.
Идея США о конфискации и передаче активов Киеву набирала обороты, учитывая блокировку Венгрией 50 млрд евро помощи ЕС для Украины, а также 60 млрд долларов военной помощи Киеву, застрявшей в Конгрессе, которая должна завершиться на этой неделе.
Но единогласное решение ЕС оказать помощь Украине на прошлой неделе и возможный выход из тупика, в котором оказались США, снимает часть давления, считает Джентилони.
"Тот факт, что мы приняли решение и, возможно, США также принимают решение о финансовой поддержке [Украины], дает нам немного больше времени, чтобы избежать поспешного решения этих вопросов", - добавил он.
В конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.
Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, который мог бы разрешить разблокировать замороженные российские активы в Европе.
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