В ЕС допустили отсрочку начала работы новой Еврокомиссии

Жозеп Боррель, следующий глава дипломатии ЕС, допустил, что новый состав Еврокомиссии может не заработать вовремя из-за задержки в слушаниях в Европарламенте. Об этом сообщает Euobserver.

По его словам, новая комиссия Урсулы фон дер Ляен не начнет работать до 1 декабря.

"Честно говоря, я не понимаю, как мы можем провести весь процесс слушаний по трем кандидатам, чтобы уложиться в срок до 23 октября", - заявил он.

Новый состав Европейской комиссии должен заработать с 1 ноября, однако этого может не произойти, поскольку Европарламент отклонил трех кандидатов в еврокомиссары - от Румынии, Венгрии и Франции.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачи по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией.

Ранее сообщалось, что 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.