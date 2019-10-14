В ЄС допустили відтермінування початку роботи нової Єврокомісії

Жозеп Боррель, наступний глава дипломатії ЄС, припустив, що новий склад Єврокомісії може не заробити вчасно через затримки у слуханнях у Європарламенті. Про це повідомляє Euobserver.

За його словами, нова комісія Урсули фон дер Ляен не почне працювати до 1 грудня.

"Чесно кажучи, я не розумію, як ми можемо провести весь процес слухань по трьом кандидатам, щоб укластися в термін до 23 жовтня", - заявив він.

Новий склад Європейської комісії повинен запрацювати з 1 листопада, однак цього може не статися, оскільки Європарламент відхилив трьох кандидатів у єврокомісари - від Румунії, Угорщини та Франції.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн окреслила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання по прискоренню асоціацію з Україною, а також з Грузією.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії.