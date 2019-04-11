ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС допускают повторный референдум в Британии по Brexit

Новости » В мире    11.04.2019 - 10:25
В ЕС допускают повторный референдум в Британии по Brexit
Фото: Гюнтер Эттингер (flickr.com/european_parliament)

В Евросоюзе рассматривают разные варианты

В Европейской комиссии допускают повторный референдум о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом заявил комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер, передает агентство Reuters.

Он также не исключил внеочередных выборов в Британии и дополнительное продление срока действия Brexit.

"Все возможно", - сказал Эттингер после того, как на саммите ЕС дали Британии еще шесть месяцев на выход из Евросоюза.

Напомним, накануне в Брюсселе прошел экстренный саммит Евросоюза, на котором была согласована отсрочка Brexit до конца октября. Таким образом, данное решение дает возможность Британии "найти наилучшее решение", заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Кроме того, вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года. В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий. В Елисейском дворце расценили новую отсрочку как слишком долгую.

Трамп раскритиковал отношение ЕС к Британии из-за Brexit Мэй не исключает завершения Brexit до конца мая
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЕвросоюзреферендумBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь