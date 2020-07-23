ЕС допускает, что Киев выполнит условия программы на 1,2 млрд евро до конца года

Украина может выполнить требования для получения второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро уже до конца 2020 года. Реформы касаются эффективного использования государственных средств.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Речь идет о продолжении тех реформ, которые Украина выполняла в последнее время. Реформ, касающихся госуправления и верховенства права, эффективного использования государственных средств и управление госпредприятиями", - заявил Домбровскис.

Он подчеркнул, что новые условия программы Украина может выполнить до конца года, с чем связано выделение следующего транша программы макрофинансовой поддержки.

"Эти условия могут быть выполнены до конца текущего года", - добавил Домбровскис.

Учитывая это, речь о выполнении условий поступления второго транша может идти после того, как парламент утвердит документ.

Напомним, сегодня в Брюсселе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Первый транш на сумму 600 млн евро Украина сможет получить после того, как меморандум ратифицирует Верховная рада Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные от Европейского союза в рамках макрофинансовой помощи, пойдут на борьбу с пандемией коронавируса и преодоление ее последствий.