ЄС допускає, що Київ виконає умови програми на 1,2 млрд євро до кінця року

Україна може виконати вимоги для надання другого траншу макрофінансової допомоги на 600 млн євро вже до кінця 2020 року. Реформи стосуються ефективного використання державних коштів.

Про це сказав віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем’єром Денисом Шмигалем у Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Йдеться про продовження тих реформ, які Україна виконувала останнім часом. Реформ, що стосуються держуправління та верховенства права, ефективного використання державних коштів та управління держпідприємствами", - заявив Домбровскіс.

Він наголосив, що нові умови програми Україна може виконати до кінця року, з чим пов’язане виділення наступного траншу програми макрофінансової підтримки.

"Ці умови можуть бути виконані до кінця поточного року", - додав Домбровскіс.

З огляду на це, мова про виконання умов щодо надходження другого траншу може йти після того, як парламент затвердить документ.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

Перший транш на суму 600 млн євро Україна зможе отримати після того, як меморандум ратифікує Верховна рада України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кошти, отримані від Європейського союзу в рамках макрофінансової допомоги, підуть на боротьбу з пандемією коронавірусу і подолання її наслідків.