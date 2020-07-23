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Шмыгаль рассказал, на что пойдет новый транш от ЕС

Брюссель, Четверг 23 июля 2020 16:11
Шмыгаль рассказал, на что пойдет новый транш от ЕС
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Дмитрий Левицкий

Средства пойдут на решение текущих вопросов

Средства, полученные от Европейского союза в рамках макрофинансовой помощи, пойдут на решение текущих потребностей. В частности, средства потратят на борьбу с пандемией коронавируса и преодоления ее последствий.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем брифинге в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это экстренная макрофинансовая помощь Евросоюза, которая призвана обеспечить макрофинансовую стабильность. Поэтому, это прямой транш для Украины, который будет потрачен на текущие вопросы в связи с коронавирусом и поддержанием макрофинансовой стабильности экономики Украины", - заявил он.

Напомним, сегодня Украина и ЕС подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро; программа рассчитана на 12 месяцев.

Кроме того, в июне транш на 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украина получила от Евросоюза.

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Новости Украины ЕвросоюзДенис ШмыгальТранш
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