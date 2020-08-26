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ЄС має чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства, - президент

Середа 26 серпня 2020 09:13
ЄС має чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства, - президент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Зеленьский вважає, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною членства у Європейському Союзі. Після цього буде зрозуміло, скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: "Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС", - сказав Зеленський.

Також він додав, що після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу на це.

"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", - сказав президент.

Крім того, Зеленський вважає, що Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

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