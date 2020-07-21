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Россия препятствует евроинтеграции Украины, Молдовы и Беларуси, - МИД

Вторник 21 июля 2020 13:04
Россия препятствует евроинтеграции Украины, Молдовы и Беларуси, - МИД
Фото: Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк

Боднар считает, что политика России препятствует прежде всего проведению реформ в рамках проекта Восточное партнерство

Заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар заявил, что Россия дестабилизирует политическую обстановку в Украине, Молдове и Беларуси, чтобы воспрепятствовать евроинтеграции. Эти страны должны сотрудничать и вырабатывать общие подходы в создании совместной правовой базы и реагировании на вызовы.

Об этом Василий Боднар сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, агрессивная политика России препятствует прежде всего проведению реформ в государствах-партнерах в рамках проекта Восточное партнерство.

"Если мы взглянем на ситуацию в Беларуси - кто пробуждает общественное мнение и формирует беспокойство. Что происходит в Молдове, что происходит на Южном Кавказе, что происходит Украине. Агрессивная политика Россия направлена на то, что отвлекать от главной цели - сближения с Европейским Союзом", - сказал Боднар.

Также он подчеркнул, что сотрудничество может быть не только в рамках Восточного партнерства, но и PESCO - оборонной инициативы ЕС.

Напомним, из Украины выдворили россиян, которые прибыли с целью совершения ряда преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Кроме того, СБУ заблокировала свыше 2,6 тысячи общин с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, часть из которых действовала по заданию российских спецслужб.

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