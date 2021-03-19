В ЕС договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща, - Маас

Германия самостоятельно не вводит санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Причиной является то, что в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах сообща, на европейском уровне.

Он уточнил, что все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. Министр также добавил, что важно, чтобы санкции поражали виновных, а не все гражданское общество в целом.

Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул министр. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату.

По словам Мааса, правитель Беларуси "цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности".