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В ЕС договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща, - Маас

Автор: Инна Собора

Германия самостоятельно не вводит санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Причиной является то, что в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах сообща, на европейском уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет DW.

Он уточнил, что все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. Министр также добавил, что важно, чтобы санкции поражали виновных, а не все гражданское общество в целом.

Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул министр. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату.

По словам Мааса, правитель Беларуси "цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности".

Напомним, Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси.

РБК-Украина писало, что в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов.

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