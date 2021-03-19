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У ЄС домовилися приймати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - Маас

Автор: Инна Собора

Німеччина самостійно не вводить санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Причиною є те, що в Євросоюзі домовилися приймати рішення про штрафні заходи спільно, на європейському рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, пише DW.

Він уточнив, що всі санкції щодо Білорусі були прийняті в ЄС одноголосно. Міністр також додав, що важливо, щоб санкції вражали винних, а не все громадянське суспільство в цілому.

Коли мова заходить про санкції, то потрібно враховувати їх економічні наслідки, підкреслив міністр. Тому в ЄС було вирішено у випадку Білорусі створити список відповідальних за те, що відбувається в країні. І це відноситься не тільки особисто до Лукашенка, але і до всього його апарату.

За словами Маасу, правитель Білорусі "чіпляється за владу, використовуючи диктаторські методи, і зневажає наші ліберальні цінності".

Нагадаємо, Європейський союз почав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі.

РБК-Україна писало, що в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестуючих, опозиційних політиків і журналістів.

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