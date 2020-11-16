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ЕС договаривается о вакцине Moderna по цене менее 25 долларов за дозу, - Reuters

Автор: Роман Тверденко

Евросоюз хочет договориться по вакцине от коронавируса разработки Moderna по цене менее 25 долларов за дозу. Переговоры сторон идут с июля.

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Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что переговоры завершаться заключением контракта в ближайшие дни.

Компания Moderna уже имеет заключенный контракт с правительством США. В августе Штаты согласовали закупку 100 миллионов доз за 1,5 миллиарда долларов, то есть по 15 долларов за дозу. Но при этом США еще профинансировали разработку вакцины на миллиард долларов, а потому для них цена одной дозы фактически также 25 долларов.

Сегодня уже сообщалось, что Евросоюз и Великобритания ведут переговоры с американской компанией Moderna о контрактах на поставку вакцины от коронавируса. В Британии ожидают ее получение не раньше весны 2021 года.

Напомним, потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

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