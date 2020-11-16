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Евросоюз и Великобритания ведут переговоры о закупке вакцины Moderna от COVID

Европа, Понедельник 16 ноября 2020 17:25
Евросоюз и Великобритания ведут переговоры о закупке вакцины Moderna от COVID
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз и Великобритания ведут переговоры с американской компанией Moderna о контрактах на поставку вакцины от коронавируса. В Британии ожидают ее получение не раньше весны 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что переговоры идут, но договоренностей с разработчиком американской вакцины нет.

В Великобритании утверждают, что обсуждение контракта с Moderna на финальной стадии, но компания сейчас расширяет европейскую цепочку поставок, из-за чего препарат не будет доступен для британцев раньше марта следующего года.

В целом, без учета вакцины Moderna, Британия зарезервировала себе 350 миллионов доз лекарств различных разработчиков. Среди них 40 миллионов доз вакцины разработки BioNTech/Pfizer, которые заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний на добровольцах, а также 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Этот препарат еще проходит третью стадию испытаний.

Напомним, потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

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