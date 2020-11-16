ЄС домовляється про вакцину Moderna за ціною менше 25 доларів за дозу, - Reuters

Євросоюз хоче домовитися по вакцину від коронавіруса розробки Moderna за ціною менше 25 доларів за дозу. Переговори сторін йдуть з липня.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що переговори завершаться підписанням контракту в найближчі дні.

Компанія Moderna вже має укладений контракт з урядом США. У серпні Штати погодили закупівлю 100 мільйонів доз за 1,5 мільярда доларів, тобто по 15 доларів за дозу. Але при цьому США ще профінансували розробку вакцини на мільярд доларів, а тому для них ціна однієї дози фактично також 25 доларів.

Сьогодні вже повідомлялося, що Євросоюз і Великобританія ведуть переговори з американською компанією Moderna про контракти на поставку вакцини від коронавіруса. У Британії чекають її отримання не раніше весни 2021 року.

Нагадаємо, потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.