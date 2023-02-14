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ЄС додав Росію до "чорного списку" податкових гаваней

Фото: ЄС додав Росію до "чорного списку" податкових гаваней (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вніс Росії до "чорного списку" податкових гаваней. Це рішення є символічним заходом, оскільки Кремль уже перебуває під економічними санкціями після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Крім Росії, до списку, який тепер складається з 16 суб'єктів, були включені Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Маршаллові острови.

"Рада ЄС розглянула російське законодавство, прийняте у 2022 році, на предмет відповідності податковим критеріям (ЄС) належного управління і дійшла висновку, що Росія не виконала своїх зобов'язань щодо усунення негативних аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній", - йдеться у заяві.

При цьому в ЄС наголосили, що діалог із Росією з податкових питань було перервано після війни проти України.

Нагадаємо, ЄС може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала послів ЄС про те, які обмеження увійдуть до 10-го пакету санкцій проти Росії.

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