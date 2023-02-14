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ЕС добавил Россию в "черный список" налоговых гаваней

Фото: ЕС добавил Россию в "черный список" налоговых гаваней (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз внес России в "черный список" налоговых гаваней. Это решение является символической мерой, поскольку Кремль уже находится под экономическими санкциями после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Помимо России, в список, который теперь состоит из 16 субъектов, были включены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

"Совет ЕС рассмотрел российское законодательство, принятое в 2022 году, на предмет соответствия налоговым критериям (ЕС) надлежащего управления и пришел к выводу, что Россия не выполнила свои обязательства по устранению негативных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", - говорится в заявлении.

При этом в ЕС подчеркнули, что диалог с Россией по налоговым вопросам был прерван после войны против Украины.

Напомним, ЕС может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России.

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