ЕС добавил Россию в "черный список" налоговых гаваней

Помимо России, в список, который теперь состоит из 16 субъектов, были включены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

"Совет ЕС рассмотрел российское законодательство, принятое в 2022 году, на предмет соответствия налоговым критериям (ЕС) надлежащего управления и пришел к выводу, что Россия не выполнила свои обязательства по устранению негативных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", - говорится в заявлении.

При этом в ЕС подчеркнули, что диалог с Россией по налоговым вопросам был прерван после войны против Украины.

Напомним, ЕС может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России.

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