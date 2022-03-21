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ЕС дал "зеленый свет" на выделение Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи

Фото: ЕС дал "зеленый свет" на выделение Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Все министры иностранных дел ЕС сейчас дали "зеленый свет" на выделение дополнительных 500 миллионов евро для Украины, которые будут потрачены на оружие. Официальное решение ожидается в среду", - написал журналист.

Отметим, что для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов, однако Германии для согласования дополнительных расходов нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.

Напомним, сегодня стало известно, что ЕС увеличит помощь на вооружение для Украины до 1 млрд евро.

Добавим, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в ответ на продолжение Россией военных действий.

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