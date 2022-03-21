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ЄС дав "зелене світло" на виділення Україні додаткових 500 млн євро військової допомоги

Фото: ЄС дав "зелене світло" на виділення Україні додаткових 500 млн євро військової допомоги (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити Україні додаткових 500 млн євро на військову допомогу. Однак остаточне рішення буде прийнято в середу, 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу", - написав журналіст.

Зазначимо, що для затвердження додаткових 500 мільйонів євро допомоги Україні ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів, однак Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу, який запланував розгляд цього питання на 23 березня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

Додамо, нещодавно очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет макрофінансової допомоги для України у відповідь на продовження Росією воєнних дій.

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