ЄС дав "зелене світло" на виділення Україні додаткових 500 млн євро військової допомоги

"Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу", - написав журналіст.

Зазначимо, що для затвердження додаткових 500 мільйонів євро допомоги Україні ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів, однак Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу, який запланував розгляд цього питання на 23 березня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

Додамо, нещодавно очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет макрофінансової допомоги для України у відповідь на продовження Росією воєнних дій.

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